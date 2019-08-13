Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) готовит национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса, первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник; ответственный бизнес наряду с извлечением прибыли заботится об окружающей среде и правах трудящихся, платит налоги и не занимается коррупцией; готовый план с пошаговой инструкцией по внедрению стандартов должен помочь компаниям сориентироваться, если они решили стать ответственными, сообщают «Ведомости» .

Стандарты, в основу которых ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут предложены всем российским компаниям и будут включать требования к нефинансовой отчетности, рациональному использованию природных ресурсов, защите прав человека, также требования коснутся компаний, участвующих в госзакупках и получении государственного финансирования; план по внедрению стандартов, как и сами нормы, должно будет утвердить Минэкономразвития, соблюдение правил будет добровольным.

По словам экспертов, выполнение стандартов — дополнительный аргумент в диалоге с инвесторами, который помогает снизить долгосрочные риски; расходы на это незначительны, но в итоге нормы должны положительно отразиться на качественных и количественных показателях. Также введение стандартов ответственного бизнеса призвано помочь небольшим компаниям, для которых негативное отношение к российскому бизнесу — барьер для выхода на иностранные рынки, но многие из них не смогут позволить себе разработку комплаенса, при этом пока правильнее ориентироваться на крупный бизнес, а для малого и среднего вводить постепенно.