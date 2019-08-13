Чистая прибыль Райффайзенбанка за первое полугодие 2019 года превысила 19,066 млрд рублей, увеличившись на 9,9% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

«Основными факторами увеличения прибыли стали рост чистого процентного дохода, рост чистого комиссионного дохода, а также торгового результата», — поясняется в сообщении.

Так, чистые комиссионные доходы увеличились на 10,6% в годовом выражении до 8,902 млрд рублей благодаря росту комиссионных доходов по пластиковым картам, росту дохода по расчетным операциям и документарному бизнесу.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 9,4% по сравнению с первым полугодием 2018 года и составил около 27,151 млрд рублей. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса.

Торговый результат за шесть месяцев превысил 5,444 млрд рублей (плюс 66,6% относительно показателя за аналогичный период 2018 года за счет валютной переоценки, а также роста нереализованного дохода от деривативных сделок).

В числе прочего сообщается, что в течение шести месяцев 2019 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 1,093 млрд рублей (против восстановления резерва на 107 млн за аналогичный период 2018 года).

Кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился за полгода на 10,5% до 761,702 млрд рублей. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в крупном бизнесе на 9,4% до 375,424 млрд рублей, в среднем — на 21,8% до 69,865 млрд, в малом и микробизнесе — на 14,7% до 25,262 млрд, в розничном — на 9,1% до 291,151 млрд рублей. Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стали портфель необеспеченных потребительских кредитов (плюс 9% за шесть месяцев) и ипотечный портфель (плюс 9,6%).

Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам первого полугодия 2019 года 2,8%, просроченных более чем на 90 дней — 1,7% от кредитного портфеля до вычета резервов.

Объем средств клиентов на 30 июня 2019 года составил 885,516 млрд рублей, увеличившись на 1,5% по сравнению с концом 2018 года. Объем средств физических лиц вырос на 0,3% до 468,187 млрд, юридических — на 2,9% до 417,329 млрд рублей.

Объем срочных заемных средств, полученных от материнского банка, уменьшился за шесть месяцев 2019 года на 9,3% в результате влияния валютного эффекта и составил 33,502 млрд рублей.

Собственные средства банка увеличились на 8,5% по сравнению с концом 2018 года до 157,932 млрд рублей за счет полученной по итогам первого полугодия чистой прибыли.



Коэффициенты достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 (по «Базелю III» в соответствии с методологией ЦБ) на 1 июля 2019 года составили 10,8% и 11,5% соответственно (при нормативных минимумах 4,5% и 6%). Коэффициент Н1.0 составил 13% (при нормативном минимуме 8%). Общая достаточность капитала по «Базелю III» на 30 июня равнялась 23,4% (при минимальном значении норматива 8%).

