Аналитики «Уралсиб Брокер» рекомендуют инвесторам покупать расписки Globaltrans на фоне ожидания высоких дивидендов. По их мнению, с учетом планов компании выплатить в сентябре акционерам 8,3 млрд рублей по итогам первого полугодия, текущая доходность ее бумаг может составить 15—16%.

«После снижения дивидендной доходности многих металлургических компаний, увеличивающих капзатраты в условиях снизившихся цен на продукцию, расписки Globaltrans остаются среди лучших дивидендных историй на российском рынке», — написал в комментарии аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. По его мнению, компания продолжит выплачивать высокие дивиденды за счет сокращения капзатрат на расширение парка даже в случае охлаждения рынка железнодорожных перевозок.

Сценарий снижения ставок на железнодорожные перевозки уже учтен в стоимости депозитарных расписок Globaltrans, отмечает аналитик. Он подчеркивает, что дисконт мультипликаторов перевозчика к показателям транспортных компаний развивающихся рынков составляет около 50%, а мультипликаторы компании находятся вблизи своих минимальных значений.

В настоящее время бумаги Globaltrans торгуются выше 8,7 доллара. В «Уралсибе» ожидают, что на фоне высоких дивидендов и хороших финансовых результатов, которые может показать компания по итогам первого полугодия 2019 года, их стоимость может достичь 11,5 доллара.