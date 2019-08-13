Банк России установил официальные курсы валют на 14 августа.

Курс доллара повысился на 17,3 копейки, составив 65,6017 рубля (65,4287 рубля на 13 августа). Курс евро вырос на 29,18 копейки до 73,4149 рубля (с 73,1231 рубля на 13 августа).

На Московской бирже на 12:07 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — менее чем 1 копейку, валюты стоят 65,54 и 73,35 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 65,5—65,67 рубля за доллар и 73,3—73,67 рубля за евро.