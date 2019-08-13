Банк «Уралсиб» предлагает новый продукт для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей — мгновенную бизнес-карту. Ее отличие от стандартной бизнес-карты состоит в сроках выдачи: получить такую карту можно за несколько минут, поясняется в релизе банка.

Новый продукт позволяет:

вносить наличные на карту с зачислением их на расчетный счет;

закупать товары для бизнеса, а также оплачивать командировочные, представительские и другие расходы;

без предварительного заказа снимать наличные в банкомате любого банка;

без комиссии совершать платежи в торговых точках и Интернете;

распоряжаться средствами, полученными в рамках кредита, с карты.

Мгновенную бизнес-карту могут получить новые клиенты банка сразу при открытии расчетного счета, а также действующие клиенты, которые еще не воспользовались стандартной бизнес-картой. Чтобы оформить новую карту, необходимо заключить договор на выпуск в любом отделении «Уралсиба».

Предприниматели получают круглосуточный доступ к средствам на карте и могут осуществлять оперативный контроль по всем операциям.



Карта является неименной, валюта выпуска — российские рубли. Тарифы на обслуживание мгновенной бизнес-карты аналогичны тарифам по стандартной бизнес-карте.

