Власти Новой Зеландии разрешили компаниям выплачивать сотрудникам заработную плату в криптовалюте. Данное постановление, как во вторник сообщила газета Financial Times, начнет действовать уже в следующем месяце.

По его информации, в соответствии с постановлением налоговой службы Новой Зеландии, с 1 сентября разрешается выплачивать заработную плату в криптовалюте, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. При этом выбираемая цифровая валюта должна быть привязана по крайней мере к одной валюте, которая выступает в качестве законного средства платежа. Кроме того, криптовалюта должна быть конвертируемой.



Данное решение не будет касаться самозанятых граждан государства. Размер же подоходного налога для компаний, которые перейдут на оплату труда в криптовалюте, как утверждает газета, не изменится. По мнению экспертов, подобный шаг является довольно рискованным, поскольку колебания цен могут быть слишком большими и быстрыми.

Ранее компания Facebook заявила о планах выпуска в обращение в 2020 году собственной криптовалюты libra. Осуществлять трансакции с использованием libra, по словам представителей компании, можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент приложения.