Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции ExxonMobil, крупнейшей в мире нефтяной компании. Они ожидают роста стоимости ее бумаг до 87 долларов, сейчас стоимость акций на NYSE находится в районе 69,4—69,8 доллара.

Несмотря на ожидаемое снижение прибыли компании (в 2019 году она может сократиться на 16% до 17,4 млрд долларов), этот фактор сглаживается ростом добычи нефти и газа, отмечают в «Финаме».

Кроме того, как пишут аналитики, ключевым преимуществом вертикально интегрированной компании ExxonMobil является ее сбалансированная бизнес-модель, что значительно снижает зависимость от динамики цен на «черное золото» в отличие от ее основных конкурентов в отрасли, таких как ConocoPhillips и Marathon Oil.

Дополнительный плюс — стабильные денежные потоки у компании ExxonMobil, благодаря чему она на протяжении 36 лет повышает дивиденды. На текущий момент дивидендная доходность составляет 4,9%, что, как говорится в обзоре «Финама», весьма неплохо для компании, которая является крупнейшей в мире по капитализации в нефтегазовом секторе. При этом дивидендная доходность индекса S&P 500 составляет всего лишь 1,87%.