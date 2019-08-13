Российскую и белорусскую системы идентификации планируется интегрировать, сообщила заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» Наталья Штевнина.

«В наших планах — интеграция с другими системами идентификации. У нас есть межбанковская система идентификации (МСИ) и биометрическая система, в России — Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС), поэтому есть возможность интегрироваться, чтобы обмениваться клиентами», — цитирует Штевнину агентство «БелТА».

Она пояснила, что россияне и белорусы смогут обслуживаться в банках двух стран. «Это перспективное направление, которое позволит расширить клиентскую базу, так как необязательно физическое присутствие человека, можно взаимодействовать дистанционно. Сроки пока назвать не могу, потому что сначала должны договориться центральные банки, а уже затем будет техническая реализация», — пояснила Штевнина.

В Белоруссии три года назад заработала МСИ, которая позволяет клиентам банков после идентификации в личном присутствии в одном из банков получать обслуживание с помощью цифровых каналов в других банках республики в удобное время. В апреле текущего года президентским указом были существенно расширены функциональные возможности системы идентификации. АИС ЕРИП (автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства), или система «Расчет», создана Национальным банком Республики Беларусь для упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц.