ФАС России по Московской области оштрафовало банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.

«Московское областное УФАС России признало ПАО Банк «ФК Открытие» нарушившим часть 7 статьи 5, часть 1 статьи 18 и часть 3 статьи 28 закона о рекламе и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 6 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщает ФАС.

Так, распространялась реклама финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом.

Ранее в управление от физических лиц поступили жалобы на получение рекламы без предварительного согласия абонента.