Сервис приема платежей PayMaster интегрировал возможность оплаты через китайскую систему WeChat Pay. Решение подходит для всех офлайн- и онлайн-магазинов, сообщает пресс-служба сервиса.



«Магазину для активации приема платежей через WeChat Pay в рамках текущего договора с PayMaster требуется только подписать дополнительное соглашение. Покупателю для оплаты необходимо отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения WeChat», — говорится в релизе.

Новая услуга будет интересна в первую очередь тем, кто заинтересован в туристах из КНР или в покупателях среди китайской диаспоры.

Платежи через WeChat Pay являются частью повседневной жизни китайцев, пояснил генеральный директор PayMaster Андрей Смирнов. «Таким способом они расплачиваются практически везде: от такси до рынков, больниц и отелей. Все продавцы, которые регистрируются в системе, попадают в общий пул торговых точек с геолокацией внутри мессенджера», — отмечает он.

В ближайшее время PayMaster планирует запустить прием платежей через Alipay, одну из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group.