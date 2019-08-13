Следствие объявило в розыск еще четырех человек по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в растрате 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.



«Помимо фигурантов дела, которым ранее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу, от следствия скрылись и объявлены в розыск еще четыре руководителя подконтрольных Хотину хозяйствующих субъектов: генеральный директор ООО «Восток» Дмитрий Лебедев, генеральный директор ООО «Билдинг групп» Сергей Суменков, генеральный директор ООО «Главтехкомплект» Оксана Ермакова и генеральный директор ООО «Капстрой» Василий Дорохин», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка «Югра» было возбуждено в январе 2019 года. Ранее суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Вину никто не признает. Срок предварительного следствия установлен до 18 декабря.

