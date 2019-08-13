Бывшие собственники крупнейших банков, переданных на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, вернули почти 300 млрд рублей, рассказал в интервью РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Эта сумма возврата за полтора года, ЦБ в следующие пять лет ждет еще около 450 млрд рублей.

«Сумма активов прошлых собственников, которые вернули «Траст» и «Открытие», и возвращенных денег приближается к 300 млрд рублям. Думаю, это достойная работа. Хотя оценивать не нам», — отметил Задорнов.

Так, за 2018 год совокупный объем задолженности, урегулированной «Трастом», составил 230 млрд рублей, заявил в начале этого года его глава Александр Соколов. За первое полугодие 2019 года поступления в «Траст» достигли около 38 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей, как рассказал Задорнов, банк непрофильных активов получил от «Открытие Холдинга» — структуры бывших собственников «ФК Открытие».

«Объем долга «Открытие Холдинга» перед «Трастом» сократился: долг продолжает урегулироваться деньгами, акциями, в частности акциями ОВК (Объединенной вагонной компании. — Прим. ред.), которые перешли на баланс «Траста» уже в июле», — сказал банкир.

ЦБ оценил свои потери от санации банков
ЦБ оценил свои потери от санации банков

Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потери регулятора от санации банков через ФКБС в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей. По его словам, за следующие пять лет (с 2019 года) с баланса «Траста» будет возвращено 482 млрд рублей. «Основной KPI менеджерской команды «Траста» поставлен набсоветом — это суммарный возврат около 500 миллиардов рублей денежных средств», — уточнил Задорнов. Таким образом, за первое полугодие 2019 года санированные банки вернули почти 50 млрд рублей из этой суммы.

Один из исков, на 289 млрд рублей, подан к бывшим владельцам и топ-менеджерам «Открытия». По словам Задорнова, после подачи иска было урегулировано несколько задолженностей.

По каждому активу, и «Открытие Холдингу», и группе «Сафмар», есть примерные ориентиры по размеру возвращенных активов, отметил Задорнов, уточнив лишь, что у «Сафмара» они довольно значительны. Сейчас «Траст» находится в процессе переговоров о возврате средств с акционерами «Сафмара», рассказал Задорнов.