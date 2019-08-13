Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) совместно с региональными гарантийными организациями запустила в августе новый лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового платежа по договорам лизинга. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается на сайте корпорации.

«Возможность проведения сделки без необходимости внесения авансового платежа на сегодняшний день является уникальным условием на рынке лизинга оборудования. Так, минимальный размер авансового платежа в коммерческих лизинговых компаниях составляет 25—35%», — подчеркивается в релизе.

В Корпорации МСП ожидают, что новый лизинговый продукт позволит существенно расширить доступ к финансированию для субъектов индивидуального и малого предпринимательства.

В настоящее время продукт доступен во всех региональных лизинговых компаниях Корпорации МСП в четырех субъектах РФ (Татарстане, Ярославской области, Якутии и Башкирии).



Воспользоваться продуктом могут компании, у которых есть поручительства региональных гарантийных организаций, обеспечивающие исполнение обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга. Лизинговое финансирование в рамках продукта предоставляется дочерними региональными лизинговыми компаниями Корпорации МСП в размере от 5 млн до 50 млн рублей на срок до пяти лет.

Ранее неоднократно подчеркивалось, что услугами РЛК Татарстана, Башкирии, Ярославской области и Якутии могут пользоваться предприниматели не только из соответствующих регионов.

