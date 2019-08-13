В Татарстане бывший банковский работник признан виновным в манипулировании рынком ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Как следует из сообщения СК РФ, 37-летний подсудимый работал в управлении продаж департамента инвестиционного бизнеса одного из банков, занимая должность главного специалиста отдела доверительного управления. Приговор вынесен в соответствии с частью 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ («Манипулирование рынком»).

Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь уполномоченным лицом в рамках договора доверительного управления активами банка, в 2011—2016 годах в нарушение законодательства «совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги». «В результате незаконных действий он извлек излишний доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил ущерб банку и инвестиционной компании в сумме более 76 млн рублей в виде реального ущерба и упущенной выгоды», — указано в релизе.

Суд дал фигуранту два с половиной года лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет.



В сообщении СК имя фигуранта и название банка не приводятся. В заметке РАПСИ с описанием обстоятельств этого же, судя по всему, уголовного дела указано, что приговор вынесен бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому. Уточняется, что последний свою вину не признает.