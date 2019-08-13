МВД России разработало поправки в правила дорожного движения, которые корректируют перечень документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД при проверке. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России разработан проект постановления правительства, предусматривающий внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД), касающихся перечня документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД», — сообщила она.

Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — пояснила Волк.

Сотрудник ГИБДД может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.