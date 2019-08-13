Ипотечный долг в США во II квартале вырос на 162 млрд долларов и составил 9,406 трлн долларов против 9,294 трлн в III квартале 2008 года. Об этом во вторник сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.Таким образом показатель превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда разразился финансовый кризис.

Ипотечные кредиты являются крупнейшим компонентом внутреннего долга в США. Ипотечное кредитование, которое включает рефинансирование, во II квартале выросло на 130 млрд долларов и составило 474 млрд. Таковы номинальные данные, а это значит, что они приводятся без учета коррекции на инфляцию.



Общий долг домохозяйств растет с середины 2013 года. Он вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 13,86 трлн долларов, продемонстрировав рост 20-й квартал подряд. Тем не менее ситуация с долгом домохозяйств в 2019 году значительно отличается от ситуации, наблюдавшейся 11 лет назад, так как сегодня правила кредитования стали намного жестче, а случаи задержки платежей сократились.

«Хотя номинально ипотечный долг в настоящее время немного превышает предыдущий максимум, достигнутый в третьем квартале 2008 года, случаи неплатежей по долгу сокращаются, а кредитная история заемщиков в среднем продолжает улучшаться», — говорит старший вице-президент ФРС-Нью-Йорка Уилберт ван дер Клааув.

Во II квартале наблюдалось резкое падение ставки по 30-летним ипотечным кредитам, которое побудило заемщиков обращаться за ипотечными кредитами или рефинансировать свой долг. Однако рынок жилья страдает от низкого предложения и высоких цен. Цены на дома в сентябре 2016 года достигли нового номинального максимума, и с тех пор они продолжили свой рост.

Ипотечные кредиты остаются крупнейшей формой заимствования домохозяйств, но они составляют меньшую долю от общего долга с конца 2000-х годов, так как потребители стали больше брать кредитов на автомобили и обучение.



Во II квартале американцы продолжали больше брать займов на автомобили, и долг по кредитным картам также вырос, хотя студенческие займы немного снизились.

Непогашенная задолженность по студенческим кредитам во II квартале составила 1,48 трлн долларов, что на 8 млрд меньше, чем в I квартале этого года. Во II квартале долг по студенческим кредитам обычно падает или стагнирует.