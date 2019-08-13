С начала 2019 года пользователи криптовалют потеряли свыше 4,3 млрд долларов из-за взломов криптобирж, мошенничества и вымогательства, говорится в отчете компании Cipher Trace.

Аналитики назвали крупнейшим происшествием в индустрии цифровых денег за последние полгода обман инвесторов проекта PlusToken — в результате было похищено около 2,9 млрд долларов, пишет Cointelegraph.



По словам специалистов, bitcoin остается самой популярной криптовалютой среди преступников. Монета использовалась при продаже запрещенных веществ, оружия и банковских данных. Также злоумышленники использовали ethereum, litecoin, monero, bitcoin cash и dogecoin.

«Ориентированные на приватность монеты не используются на незаконных рынках (только в 4% случаев применялась monero). Bitcoin остается лидером, он использовался в 76% случаев», — сообщили в Cipher Trace.

Наиболее популярной цифровой валютой у преступников эксперты назвали bitcoin. Аналитики отметили, что в результате взломов криптовалютных бирж за первую половину 2019 года было похищено 480 млн долларов.