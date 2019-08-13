Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене использования органами госвласти и местного самоуправления специальных банковских счетов для приема платежей от физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.



«Законопроект отменяет обязанность поставщиков, которые являются органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также казенными учреждениями, использовать специальный банковский счет», — говорится в пояснительной записке.

Добавляется, что для устранения правовой коллизии между законом «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и бюджетным законодательством проектом предлагается отменить обязанность органов госвласти, органов местного самоуправления и подведомственных им казенных учреждений использовать специальный банковский счет при приеме платежей физлиц.

По действующему законодательству поставщики в лице органов власти для расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязаны использовать спецсчет. Однако некоторые платежи физлиц относятся к доходам бюджетов. Например, к таким платежам относится плата за пользование жильем по договору соцнайма и договору найма жилого помещения. В этом случае поставщиками являются органы госвласти, МСУ и находящиеся в их ведении казенные учреждения.

Согласно Бюджетному кодексу поступления, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов, должны зачисляться на счета Казначейства для их распределения между бюджетами разных уровней.

По бюджетному законодательству казенные учреждения осуществляют операции с бюджетными средствами через лицевые счета. Как ранее отмечалось в сообщении Кабмина, на органы госвласти, местного самоуправления, местной администрации, управления государственным внебюджетным фондом распространяются нормы, установленные для казенных учреждений. При этом возможность открытия ими других счетов не предусмотрена.