Банк «Открытие» второй раз за последний месяц снизил ставки по ипотеке. Снижение составило 0,1—0,3 процентного пункта в зависимости от программы. Теперь денежные средства предоставляются под:

9—9,6% годовых по предложениям «Новостройка» и «Квартира». Минимальная ставка действует при оформлении заявки онлайн, при кредите на сумму более 4 млн рублей и выходе на сделку в течение 30 дней с момента оформления заявки;

9,6% годовых по программе «Рефинансирование»;

9,5% годовых при покупке апартаментов у ГК «ИНТЕКО» и 10,1% годовых — в иных случаях;

10,6% годовых по программе «Свободные метры»;

11,6% годовых по предложению «Ипотека плюс»;

9,1% годовых по военной ипотеке (в том числе по рефинансированию).

«Для зарплатных клиентов банка по всем базовым предложениям, за исключением рефинансирования, предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,4 процентного пункта. Аналогичная скидка будет применяться при оформлении заявки на ипотеку на сайте или через партнеров кредитной организации. Для ИП и собственников бизнеса действует надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. При отказе клиента от личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2 процентных пункта за каждую страховку», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости для зарплатных клиентов банка, 20% — для прочих клиентов и 10% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос должен составлять минимум 30%, а при покупке апартаментов — минимум 20% при приобретении объекта у ГК «ИНТЕКО» и 40% — в иных случаях. По целевым кредитам под залог имеющегося жилья и на ремонт отношение кредит/залог может достигать 70% и 60% соответственно. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а минимальный первоначальный взнос — 40—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.