Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста бывшего министра до 25 октября 2019 года, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Суд постановил постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявила судья Наталья Никишина.

СК: Абызов вывел 1,6 млн рублей со счета после решения о его аресте Ранее суды Москвы наложили обеспечительный арест на недвижимое имущество, счета и акции Абызова. Судья потребовала от следователя уточнения стоимости арестованного имущества.

Следственный комитет (СК) 27 марта предъявил Абызову обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Абызов, занимая должность министра, был бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. По данным СК, совместно с сообщниками он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие двум энергетическим компаниям.