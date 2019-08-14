Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ипотечные ставки до конца года будут снижаться вместе с инфляцией. Такое мнение он высказал на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте главы государства.

«Мы видим, что в перспективе, — Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, — мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — сказал Костин.



«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — ответил президент.