«Точка кипения» в сегменте потребительского кредитования еще не достигнута, считает глава ВТБ Андрей Костин. Такое мнение он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте главы государства.

«У нас хорошо с потребительским кредитованием. Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся. У нас немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что точка кипения еще не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и правительства», — отметил глава ВТБ.

Также Костин сообщил, что ВТБ усилил контроль за потребкредитами и не выдает их наиболее проблемным заемщикам.

«Мы уже усилили контроль за этим. Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам. То есть мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более четким пониманием рисков и, конечно, с теми ограничителями, которые существуют на наиболее рискованные кредиты, которые есть», — отметил он.