Госкорпорация «ВЭБ.РФ» обжалует решение Киевского апелляционного суда, который отклонил жалобу госкорпорации на действия украинского государственного исполнителя по продаже акций Проминвестбанка (украинская «дочка» «ВЭБ.РФ»).

«В настоящий момент ВЭБ обжалует указанное решение в Верховном суде Украины. Сроки рассмотрения определит суд», — сказали в пресс-службе госкорпорации.

​Суд Киева отклонил жалобу «ВЭБ.РФ» и разрешил выставить Проминвестбанк на продажу Определение может быть оспорено в Верховном суде в течение 15 дней.

Ранее государственная исполнительная служба Украины арестовала акции Проминвестбанка, после чего выставила пакет (99,7726% акций) на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций — около 20 млн долларов. «ВЭБ.РФ» считает аукцион незаконным.