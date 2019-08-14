Доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг впервые с предыдущего кризиса. За динамикой этой разницы следили финансисты всего мира — это считается самым надежным индикатором рецессии, пишет РБК .

Около 13:30 мск доходность двухлетних бондов превышала доходность десятилетних на 1,2 базисного пункта, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

По данным MarketWatch, доходность двухлетних казначейских облигаций США (Treasuries) составляла 1,632% годовых, а доходность десятилетних — 1,624%.

Еще в начале августа разница в доходностях составляла 16 базисных пунктов в пользу длинных госбумаг. В понедельник, 12 августа, спред сузился до 6 пунктов, во вторник — до 3 пунктов.

Доходность коротких бумаг, превышающая доходность длинных, — редкая ситуация. Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006—2007 годах. А максимальная разница в пользу десятилетних бумаг была зафиксирована в 2011 году — тогда ставки по длинным бумагам превосходили доходность коротких почти на 290 базисных пунктов, или 2,9 процентного пункта. Обычно инвесторы требуют хотя бы 1 п. п. дополнительной доходности по десятилетним бумагам.

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США. В норме доходность более длинных облигаций выше, чем доходность более коротких, поскольку риск потерь при вложениях на более продолжительный срок выше, чем на короткий, — инвесторы требуют премию за этот риск. Когда происходит инверсия, это может означать, что инвесторы видят больше риска в краткосрочной перспективе, чем в долгосрочной.

С 1978 года за инверсией доходностей всегда следовала рецессия — в пяти случаях, включая 2007 год.



Ранее и другие участки кривой доходностей американских госбумаг инвертировались. В частности, в марте доходность трехмесячных казначейских векселей стала выше доходности десятилетних госбумаг. ВВП США в I квартале 2019 года вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, но во II квартале рост замедлился примерно до 0,5%.