Аналитики «Финама» советуют инвесторам, желающим защитить свои активы, вкладывать деньги в бумаги биржевого фонда VanEck Vectors Gold Miners. В портфеле ETF — акции ведущих мировых производителей драгметаллов.

Как полагает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов, котировки золота на фоне роста геополитических рисков продолжат повышаться, при этом ставки могут продолжить падение. «Конца торговой войне между США и Китаем пока не видно, и она продолжит оказывать негативное влияние на темпы глобального экономического роста… К привычной уже напряженности на Ближнем Востоке в последнее время прибавилось торговое противостояние между Японией и Южной Кореей, новые протесты в Гонконге. Никуда не делись политические риски в Европе, где к тому же резко выросла вероятность «жесткого» Brexit. На этом фоне центробанкам фактически ничего не остается, кроме как продолжить тренд на смягчение монетарной политики», — написал он в комментарии.

Интерес инвесторов к защитным активам будет сохраняться на повышенном уровне, что благоприятно повлияет на увеличение выручки золотодобытчиков, а также, с учетом их значительного операционного и финансового левериджа, должен привести к опережающему росту показателей прибыли, считают в «Финаме».

Поэтому покупка акций добывающих компаний может оказаться даже более перспективной, чем непосредственно инвестиции в золото. В инвесткомпании прогнозируют рост стоимости бумаг фонда VanEck Vectors Gold Miners до 35 долларов. Сейчас на NYSE они торгуются в пределах 28,5—29 долларов.