Ленинградская, Новосибирская и Челябинская области стали лидерами по количеству открытых счетов эскроу в Сбербанке. Всего с апреля в банке было открыто 5 тыс. таких счетов в рамках новой модели финансирования жилищного строительства. Такие данные приведены в презентации вице-президента, директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергея Бессонова к бизнес-бранчу в ИД «Коммерсант», сообщает ТАСС.

Сбербанк начал кредитовать застройщиков в рамках проектного финансирования с апреля 2018 года.

«Особой динамики мы не видим. В Сбербанке открыто 5 тысяч счетов эскроу, — сказал Бессонов. — По моему личному мнению, это примерно две трети счетов эскроу по России. Можно сказать, что в целом в России открыто 8—9 тысяч счетов эскроу».

По его словам, роста спроса на открытие эскроу-счетов в банках можно ожидать уже во втором полугодии. «Все больше проектов, которые получили финансирование с эскроу, сейчас начинают продажи. Все-таки в основном продажи в первом полугодии шли без эскроу», — сказал эксперт.

Он добавил, что в целом за последний год Сбербанком было одобрено 368 заявок по проектам с применением эскроу на сумму 427 млрд рублей. Из них 26 заявок на сумму около 200 млрд рублей приходятся на Москву. «Средняя сделка по России — примерно 1,2 миллиарда рублей», — отметил Бессонов.



В ВТБ открыто эскроу-счетов на сумму более 6 млрд рублей Также активно идет работа с самими застройщиками по системе проектного финансирования.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.