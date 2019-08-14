Сбербанк и бывший глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин обсуждают его назначение главой одной из страховых «дочек» госбанка — компании «Сбербанк страхование». Об этом ТАСС сообщил источник на страховом рынке. Галушин подтвердил ТАСС факт переговоров, подчеркнув, что «никаких договоренностей нет». От других комментариев он отказался.

В Сбербанке не стали опровергать или подтверждать информацию о переговорах, но также отметили, что никаких решений не принято.

«О ключевых назначениях Сбербанк информирует после принятия соответствующих решений. На сегодняшний день таких решений в отношении компании «Сбербанк страхование» не принято», — заявил ТАСС представитель банка.

По словам источника ТАСС, Галушин предложил руководству блока управления благосостоянием Сбербанка (курирует небанковский бизнес группы, в том числе страховой) план вывода «Сбербанк страхования» в лидеры розничного страхования.