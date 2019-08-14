Банк Standard Chartered планирует за три — пять лет увеличить активы в сегменте private banking на 50%, до 100 млрд долларов, и наймет для этого десятки банкиров в Гонконге и Сингапуре. Об этом сообщило руководство банка, передает Reuters.

В течение следующих двух — трех лет банк ежегодно будет нанимать 30—40 экспертов этого сегмента, увеличивая существующий штат из примерно 300 менеджеров по работе с клиентами. Основная часть рекрутинга пройдет в Гонконге и Сингапуре, сообщил Reuters Дидье фон Дэникен, руководитель отдела по обслуживанию частных клиентов и управлению активами благосостояния Standard Chartered.

На данный момент размер активов частного обслуживания лондонского Standard Chartered составляет 65 млрд долларов.

«Мы стремимся перешагнуть отметку в 100 миллиардов долларов. Это сделает нас значимыми внутри группы (банков), сделает нас значимым игроком в этой среде, — сказал Дэникен. — Достижение (объема активов) в 100 миллиардов долларов сможет повысить уровень доверия внутри компании, помочь нам привлечь талантливых людей».



По словам Дэникена, в ближайшее время беспокойство, связанное с мировой экономикой, а также протесты в Гонконге, погрузившие азиатский финансовый центр в тяжелейший кризис, заставят клиентов «быть более осторожными» в принятии инвестиционных решений.