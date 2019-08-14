Рост экономики Украины во II квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стал наивысшим показателем страны за последние два с половиной года. Об этом в среду сообщили в Кабинете министров Украины, передает ТАСС.

«Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с I кварталом текущего года рост составил 1,6%, что также является пиковым результатом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина.

Также был отмечен рост товарного экспорта Украины. «По данным Госстата, товарный экспорт Украины в первом полугодии также имел положительную динамику. Он вырос на 5,2% и составил 24,5 млрд долларов», — указано в сообщении.

В июне президент Украины Владимир Зеленский назвал унизительным для своей страны иметь объем ВВП на уровне Мали, Сальвадора или Анголы. По его мнению, для развития экономики необходимо привлечение иностранных инвестиций в страну.



Ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики страны на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020 год — с 2,9% до 3,2%.