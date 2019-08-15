Доля заемщиков, которые испытывают проблемы при погашении кредитов, за два года увеличилась более чем в 1,5 раза, сообщает РБК . Число таких должников выросло до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году, говорится в опросе ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов.

Число тех, кто легко сможет выплатить кредит, сократилось с 28% в 2017 году до 19% в 2019 году. При этом 41% смогут погасить кредит, приложив небольшие усилия. Еще 4% заемщиков ответили, что не смогут выплатить кредит, их доля в ходе опросов ВЦИОМа остается неизменной. Большинство россиян с кредитами (31%) тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода. Более половины семейного дохода на погашение кредита направляют 13% опрошенных.

Непогашенные кредиты, по данным исследования, имеют более половины россиян (51%). Трудности с заемными средствами испытывают преимущественно молодые люди: в возрасте от 18 до 24 лет (41% из тех, кто имеет непогашенный кредит) и от 25 до 34 лет (39%). У заемщиков в возрасте от 35 до 59 лет проблем меньше: около 70% говорят, что за последний год не сталкивались с трудностями при выплатах. Среди респондентов старше 60 лет этот показатель составляет 66%.

По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, к росту числа заемщиков, которые испытывают трудности, привела слабая экономическая активность после кризиса 2015 года. «При вялом темпе роста экономика работает по инерции, но бизнес не видит перспектив, чтобы расти, и поэтому не повышает зарплаты и не инвестирует в экономику. В результате у людей в реальном выражении зарплата растет слабо или вовсе перестает увеличиваться. Эта ситуация накапливается, и все больше заемщиков оказываются в долговой яме», — объясняет он.