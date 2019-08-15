Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4—3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России, авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах, рассказали «Ведомостям» четыре источника.

Суть связи пятого поколения в том, что оборудование способно одновременно передавать единицу информации по более широкому пучку частот сразу большому числу абонентов, диапазон 3,4—3,8 ГГц стал самым популярным для 5G в мире, потому что в большинстве стран оказался самым низким из свободных диапазонов, где можно было выделять широкие спектры, пояснили эксперты.

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3,4—3,8 ГГц для 5G, сейчас идет «комплексная работа», заверил представитель Акимова, в том числе правительство вовлекает операторов в проекты в пилотных зонах, изучает возможности российской промышленности работать с разными диапазонами, в том числе 4,4—4,99 ГГц; Минкомсвязь тоже предложила рассматривать диапазон 4,4—4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G.

Для 5G в России предложен популярный только в Китае и Японии диапазон Появление иностранных аналогов в ближайшие три — пять лет маловероятно.

По словам операторов, диапазон 4,4—4,99 ГГц близок к 3,4—3,8 ГГц по техническим характеристикам, но для него мало оборудования, а массово доступным оно станет лишь за пять — семь лет, кроме того, в мире его часто используют для бортового авиационного электрооборудования, что дополнительно ограничивает его потенциал; Россия создает себе «эксклюзивный» сценарий развития технологии, который требует заведомо более дорогого сетевого и терминального оборудования, в случае с редкими диапазонами технико-экономическое обоснование большинства коммерческих проектов не будет сходиться, потому что пока они лишь нишевые с неявными перспективами.

Есть риск того, что часть вендоров будет ориентироваться на мировой спрос и создавать пользовательское оборудование, совместимое с диапазоном, признанным в мире, но урегулировать эту проблему в России можно за счет местных разработок и консолидации заказов из разных стран с аналогичными российским частотами, предлагает гендиректор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров; «Ростех» предполагает производство всей линейки оборудования, и поддерживать оно будет все диапазоны, которые будут использовать заказчики, заверил представитель корпорации.