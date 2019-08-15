Доля выданных потребительских кредитов, размер которых превышает 500 тыс. рублей, в первом полугодии 2019 года составила 55,1% от общего портфеля выданных кредитов данного типа. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года она увеличилась на 4,1 процентного пункта.

Доля выданных потребительских кредитов на сумму до 100 тыс. рублей, напротив, по сравнению с первым полугодием 2018 года сократилась на 1,5 п. п. и составила 11,5% портфеля кредитов данного типа.

Также сократились доли остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — на 1,6 п. п., а от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — на 1 п. п.