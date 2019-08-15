Фора-Банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам. «Сберегательный Плюс» открывается под 1—7,2% (ранее — под 1—7,7%), а «Сберегательный Онлайн» — под 1,3—7,5% годовых (вместо 1,3—8%). Минимальная сумма депозитов — 5 тыс. рублей.

Сроки: 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней и два года.

Доходность вклада «Перспектива» (от 25 тыс. рублей на три года) составляет 7,7% годовых (вместо 8,2%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Фора-Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня и один год) привлекается под 4—7% годовых (прежде — под 4—7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.