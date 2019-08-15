Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке. Теперь кредиты на покупку строящегося жилья в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 9,69—10,19% годовых (ранее — под 9,69—10,39%), на покупку готового жилья — под 9,99—10,49% годовых (прежде — под 9,69—10,39%). Займы на рефинансирование действующих ипотечных займов, оформленных в сторонних банках, теперь предоставляются под 9,69% вместо 9,79% годовых, установленных ранее.

«При покупке строящейся или готовой недвижимости у партнеров банка предлагается скидка к базовой ставке в размере 0,3—0,4 процентного пункта. Для зарплатных клиентов банка действует дисконт в размере 0,3 п. п. Скидки не суммируются. При покупке (рефинансировании займа) жилого дома будет взиматься надбавка к ставке в размере 1 п. п. Для ИП и собственников бизнеса, а также при оформлении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 0,5 п. п. Аналогичное повышение действует при кредитовании на сумму больше остатка рефинансируемой ипотеки. На момент до регистрации залога в пользу банка итоговая ставка будет выше на 2 п. п.», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Также банк снизил с 15% до 10% минимальный размер первоначального взноса заемщика при покупке строящегося жилья. Остальные условия кредитования остались прежними. Кредиты на покупку готового жилья предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога, а при рефинансировании — до 80% (не более 50 млн рублей). Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Допустимый срок кредитования может варьироваться от года до 30 лет. При отказе заемщика от личного и (если применимо) титульного страхования ставка вырастет на 2 п. п.