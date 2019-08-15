Банк «Зенит» снизил ставки и увеличил максимальные суммы кредита по программам военной ипотеки, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, ставка по программам «Военная ипотека», «Военная ипотека — Кредит семейный» и «Военная ипотека — Рефинансирование» составляет 9,45% годовых.

По программе «Военная ипотека» максимальная сумма кредита равна 3,462 млн рублей. Программа «Военная ипотека — Кредит семейный» предполагает максимальную сумму ипотечного кредита до 6,925 млн рублей.

Получить кредит могут военнослужащие, которые участвуют в Накопительно-ипотечной системе не менее трех лет.