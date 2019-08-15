Следствие согласилось с просьбой адвокатов отпустить под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда.

«В связи с тем, что Дельпаль приобрел недвижимость, а именно квартиру в Денежном переулке, следствие не против просьбы адвокатов перевести обвиняемого под домашний арест в эту квартиру с условием соблюдения им всех ограничений», — заявила следователь.

Мосгорсуд оставил в СИЗО двух фигурантов дела Baring Vostok До 13 октября в СИЗО останутся партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Прокурор поддержал позицию защиты.

Адвокат также попросил суд разрешить Дельпалю двухчасовые прогулки в том случае, если его переведут под домашний арест.

Филипп Дельпаль обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» и с февраля 2019 года находится под стражей.