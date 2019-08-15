Мобильные операторы и Минкомсвязь РФ в настоящее время переписывают концепцию развития 5G с приоритетом частот 3,4—3,8 ГГц, несмотря на отрицательный отзыв Совета безопасности, отправленный президенту весной, по вопросу выделения этого диапазона. Об этом сообщил ТАСС источник в «большой четверке» операторов и подтвердил федеральный чиновник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился с позицией Совбеза, который не поддержал выделение частот 3,4—3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Путин не поддержал выделение операторам популярных частот для 5G Диапазон 3,4—3,8 ГГц стал самым популярным для 5G в мире.

«Это информационный вброс. Речь идет о весенней реакции Путина на апрельское письмо Совбеза. После нее ситуация кардинально изменилась в пользу 3,4—3,8 ГГц. В настоящее время операторы и Минкомсвязь переписывают концепцию под развитие 5G с реализацией именно на 3,4—3,8 ГГц. После того письма была попытка изменить концепцию развития 5G, но в итоге остановились на необходимости развивать в 3,4—3,8 ГГц», — отметил источник в «большой четверке».