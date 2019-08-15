Министерство труда и социальной защиты России разработало перечень работ и должностей с вредными или опасными для женщин условиями. Приказ главы Минтруда Максима Топилина, утверждающий этот перечень, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, труд женщин должен быть ограничен на химическом производстве, при подземных и горных работах, металлообработке, бурении скважин, добыче нефти и газа, в черной и цветной металлургии. Также ограничивается труд женщин, занятых в радиотехническом и электронном производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, судостроении и судоремонте, железнодорожном транспорте, производстве целлюлозы, бумаги и изделий из них, полиграфии, производстве цемента и теплоизоляционных материалов, обработке камня, текстильной и легкой, пищевой промышленности.

Женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.