Сбербанк продал в начале августа, когда курс рубля падал под влиянием санкционных новостей, вырученную от продажи турецкого Denizbank иностранную валюту; трансакции проходили постепенно в течение нескольких дней, сообщили Reuters три источника на финансовом рынке.



В конце июля Сбербанк заявил о закрытии сделки продажи 99,85% акций Denizbank, являвшегося когда-то его крупнейшим иностранным активом, дубайскому Emirates NBD. Выручка Сбербанка от продажи Denizbank составила около 2,68 млрд долларов.

Два источника, близких к Сбербанку, сказали Reuters, что госбанк постепенно конвертировал на локальном рынке в начале августа всю сумму — 2,7 млрд долларов, — полученную от продажи DenizBank. Сбербанк конвертировал деньги по частям в течение нескольких торговых дней в начале августа, сообщили оба источника.

Другой источник на финансовом рынке рассказал, что Сбербанк был замечен с продажами довольно крупных сумм иностранной валюты в отдельные дни в начале августа. Один из источников, близких к Сбербанку, сказал, что конвертация валюты поддержала рубль и уберегла его от более сильного обвала в эти дни, в то время как другой источник, близкий к Сбербанку, отметил, что трансакции имели ограниченное влияние на курс рубля.

Источник на финансовом рынке сказал, что Сбербанк продавал валюту на рынке на пиковых значениях котировок доллара США, тем самым препятствуя более сильному проседанию рубля.

Пресс-служба Сбербанка пока не ответила на запрос Reuters, Центробанк отказался от комментариев.