На поддержку льготных лизинга и автокредитования дополнительно выделят 3 млрд рублей. Об этом рассказал накануне на заседании правительства РФ председатель правительства Дмитрий Медведев, свидетельствуют материалы Камбина , а также сообщение Минпромторга , глава которого Денис Мантуров принял участие в заседании.

«Распределим ряд субсидий. В частности, речь идет о выделении из резервов дополнительных 3 миллиардов рублей на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме», — сообщил премьер-министр, отметив, что «такие программы покупки легковых автомобилей, легких грузовиков и тягачей все более востребованы».



По словам Медведева, в правительстве рассчитывают, что уже до конца текущего года эти деньги помогут реализовать не менее 2,3 тыс. единиц колесных транспортных средств по программам лизинга и свыше 22 тыс. автомобилей по программам кредитования.