Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии (отпечатка пальца или изображения лица), говорится в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками: для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец (биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица, второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), сообщают «Ведомости» .

К биометрическому образцу можно прикрепить только одну карту, сказано в условиях, а для возврата товара придется предъявить банковскую карту.

Технология оплаты по отпечатку пальца или изображению лица уже абсолютно отработана, единственная проблема — это инфраструктура, в которую придется вложить много денег, говорит топ-менеджер компании, занимающейся платежными решениями; пользователи будут долго привыкать к такому способу оплаты, им все равно придется носить с собой карту или телефон, ведь расплатиться с помощью биометрии можно будет не везде, рассуждает собеседник «Ведомостей».

Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», говорил ранее предправления финучреждения Герман Греф. Если Сбербанк реализует биометрическую оплату товаров и услуг, то ЕБС уже никогда не догонит его систему, уверен топ-менеджер крупного банка: сейчас идет гонка за сбор биометрии, но ключевой вопрос — мотивировать человека ее сдать, объяснить, зачем это нужно.