Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии (отпечатка пальца или изображения лица), говорится в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками: для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец (биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица, второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), сообщают «Ведомости».
К биометрическому образцу можно прикрепить только одну карту, сказано в условиях, а для возврата товара придется предъявить банковскую карту.
Новые устройства, работающие по биометрии, могут появиться уже до конца года.
Технология оплаты по отпечатку пальца или изображению лица уже абсолютно отработана, единственная проблема — это инфраструктура, в которую придется вложить много денег, говорит топ-менеджер компании, занимающейся платежными решениями; пользователи будут долго привыкать к такому способу оплаты, им все равно придется носить с собой карту или телефон, ведь расплатиться с помощью биометрии можно будет не везде, рассуждает собеседник «Ведомостей».
Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», говорил ранее предправления финучреждения Герман Греф. Если Сбербанк реализует биометрическую оплату товаров и услуг, то ЕБС уже никогда не догонит его систему, уверен топ-менеджер крупного банка: сейчас идет гонка за сбор биометрии, но ключевой вопрос — мотивировать человека ее сдать, объяснить, зачем это нужно.
Также исследование MasterIndex показало, что половина россиян (51%) поддерживают внедрение биометрии при оплате товаров и услуг.