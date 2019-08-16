Крупнейший по своим активам в Турции государственный Ziraat Bank прекратил свое сотрудничество с Центральным банком Венесуэлы на фоне введенных в отношении Боливарианской Республики санкций Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно его информации, главное финансовое учреждение Венесуэлы при содействии турецкого госбанка осуществляло операции по выдаче заработной платы подрядчикам, денежные переводы, а также принимало оплату за импорт продукции в национальной турецкой валюте — лире.

В Ziraat Bank подтвердили Bloomberg прекращение сотрудничества с Центробанком Венесуэлы, не предоставив никаких подробностей. Официальный представитель венесуэльского ЦБ пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.