Минюст РФ разрабатывает поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях, направленные на обеспечение защиты прав граждан при осуществлении возврата кредиторами просроченной задолженности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, предлагается усилить административную ответственность за такие нарушения.

Также министерство предлагает включить кредитные организации в число субъектов административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кроме того, ФССП России могут быть переданы полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанной статьей.

Принятие законопроекта, как отмечается в сообщении, позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности и создаст условия для достижения цели административного наказания — предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.