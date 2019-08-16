Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения отказ Татфондбанку во включении долга перед ним в размере 21,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, говорится в материалах суда.

Банк обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Татарстана от 28 марта и постановление апелляции от 7 июня.

В мае арбитраж продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мусина.

Как следует из ходатайства финансового управляющего имуществом банкира Елены Рогожкиной, продление срока реализации имущества должника необходимо, так как в полном объеме не завершено формирование конкурсной массы должника. Также не произведена реализация имущества должника, не завершены расчеты с кредиторами.