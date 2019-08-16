Тольяттихимбанк запустил сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay для держателей карт Visa, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для совершения покупок требуется авторизация пользователя приложения по отпечатку пальца, ПИН-коду приложения или радужке глаза (в зависимости от модели смартфона).

Samsung Pay принимается везде, где можно оплатить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Благодаря собственной технологии MST сервис позволяет оплачивать покупки на любых терминалах.