Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы признал вину в хищении более 11 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС .

«Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения», — сказал он.

РАПСИ позже в пятницу сообщило, что Басманный суд будет рассматривать дело Алексея Кузнецова в общем порядке. «Прекратить особый порядок судебного разбирательства в отношении Алексея Кузнецова. Назначить судебное разбирательство в общем порядке на 26 августа на 12:00», — постановила судья Ирина Вырышева.



При этом судья приняла решение не прекращать уголовное дело в отношении Кузнецова по 14 эпизодам, сообщает корреспондент РБК .

Всего ему вменяется 22 преступления. Прекратить большую часть эпизодов дела просили адвокаты экс-чиновника, ссылаясь на истечение сроков давности. Гособвинители возражали, что начиная с 2008—2009 годов Кузнецов был в бегах, в течение сроков давности дело в это время было приостановлено.