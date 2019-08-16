Центральный банк России принял решение об отзыве лицензий на осуществление страхования у компании «КРК-Страхование». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1840 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России», — говорится в сообщении.

В связи с отзывом лицензий «КРК-Страхование» обязано принять в соответствии с российским законодательством решение о прекращении страховой деятельности и исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.