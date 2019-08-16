Райффайзенбанк ночью 18 августа 2019 года приостановит на время проведения технических работ операции по картам. Соответствующее сообщение появилось в онлайн-банке, позже кредитная организация разместила предупреждение на своем сайте.

«В связи с проведением технических работ 18 августа с 1:00 до 7:00 мск будут приостановлены операции по картам, в том числе в онлайн-банке, банкоматах и терминалах банка», — говорится в сообщении в приложении кредитной организации.

Пресс-служба банка уточняет, что приостановлены будут операции в онлайн-банке, связанные с картами: переводы по номеру карты, оплата услуг и восстановление и получение доступа с использованием карт, операции в банкоматах и в торговых точках, где установлены терминалы.

«Если вы планируете расчеты по карте в этот период, пожалуйста, используйте оплату наличными, а переводы или платежи произведите по возможности заранее. Приносим извинения за возможные неудобства», — следует из сообщения на сайте финучреждения.

В банке сообщили, что технические работы связаны с обновлением систем карточного процессинга.



«Мы заблаговременно уведомили клиентов об этом в мобильном приложении и на сайте банка. Плановые технические работы связаны с обновлением систем карточного процессинга», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

