Российские банки — участники ассоциации «Финтех» (АФТ) одобрили концепцию открытых программных интерфейсов для своих приложений (open API) и уже готовы начать пилотные проекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.

Банки с помощью API могут предоставлять различного рода готовые сервисы. Например, компаниям типа Booking.com или Uber — возможность приема к оплате банковских карт, компаниям Facebook или «Одноклассники» — реализовать сервисы перевода средств между участниками социальной сети, пояснял ЦБ в одном из своих аналитических материалов.

«Важный итог заседания наблюдательного совета АФТ — одобрение «Концепции открытых API». Концепцию разработали участники ассоциации «Финтех» — участники российского финансового рынка. Участники АФТ видят перспективы от внедрения и развития открытых API в России и собираются запустить пилотные проекты с применением этой технологии», — сообщает ассоциация.

В настоящий момент в АФТ разрабатываются отраслевые стандарты открытых API, содержащие требования к информационной безопасности и модели данных. «Проработанные принципы и подходы к внедрению открытых API будут направлены в виде рекомендаций в Банк России», — отметила управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова.