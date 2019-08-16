Советник президента РФ Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Его кандидатура одобрена главами правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и теперь представлена на утверждение глав государств Евразийского союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Проект решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по кандидатуре Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК был одобрен главами правительств на недавнем заседании межправсовета, которое прошло 9 августа в Чолпон-Ате. Теперь его кандидатура будет представлена членам ВЕЭС на заседании, которое планируется провести 1 октября в Ереване», — отметили в пресс-службе.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге 30 мая сообщал, что гражданка России Татьяна Валовая, занимающая пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК, возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.

Сергей Глазьев занимает пост советника президента РФ с 2012 года.

